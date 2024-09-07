警追柯P老家惡搞婦人　新竹青鳥否認涉案

警方今日下午到柯文哲新竹老家巡邏。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月7日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定收押禁見。有民眾6日到柯新竹老家門口張貼柯上銬照，並在現場燃放兩串鞭炮。警方目前正積極偵辦中，而現在又傳出有新竹LINE群組直指到柯老家惡搞是青鳥所為。對此，青鳥行動新竹場召集人林士凱則透過臉書否認有青鳥涉案。



據瞭解，柯文哲遭收押禁見後隔天，有婦人趁四下無人到柯新竹老家門前貼上柯遭上手銬照片、地上還擺著寫有“新竹地方媽媽之恥何瑞英，教養出貪污犯柯文哲”的紙板，並在現場燃放兩串鞭炮。該名涉案婦人“擺拍”後照片遭人放上網，引來網友正反兩極意見，警方也積極介入偵辦。而有新竹網友直指是青鳥所為，還痛批“這群鳥真的喪心病狂”。



對此，青鳥行動新竹場召集人林士凱7日透過臉書發表3點聲明表示，“此行為並非新竹青鳥或台派策劃，與新竹青鳥、台派毫無關係，我們是自律有禮貌的好寶寶，請崩潰的小草不要無端造謠、貼標籤。”、“任何人都不要、也不應該打擾柯文哲的家人，希望大家理性冷靜。”、“大家應尊重台灣的司法系統，若柯文哲犯罪屬實，法律自然會給柯文哲制裁”。



中評社今日實地到柯文哲新竹老家查看，照片和紙板都已不在，警方已開始增加巡邏頻率，以防再有激進民眾到該處滋擾生事。柯家鄰居表示，好像有聽到鞭炮聲，但未看到鞭炮屑，也沒看到是誰到柯家前貼照片和放紙板，是看新聞才知道這件事，這幾天並未見柯家有人出入，附近鄰居都只想平靜生活，希望外界不要再來打擾。



據瞭解，新竹市府高層相當關心此案，新竹警方也已積極介入調查並聯繫上涉案婦人，原約定好今日要到案說明，但婦人卻突然離開新竹市，移動到其他縣市，疑似是想避風頭。新竹警方目前已掌握涉案婦人動態，警方將正式簽發通知書傳喚涉案婦人到案說明，最快應該下周一才會傳喚到案。