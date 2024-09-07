“監院”要赴北海道考察黑熊　羅智強痛批

藍委羅智強痛批，“監察院”將考察當旅遊，亂花民脂民膏。（羅智強臉書） 中評社台北9月7日電／“監察院”編列的2025年預算，中國國民黨籍“立委”羅智強發現，其中一筆新台幣31.5萬的預算，預計派員3人到日本北海道考察5天，計劃內容是“原住民族自然利用資源權、狩獵文化權與野生動物保育─從人熊衝突到人熊共存，以日本黑熊保育為例”。羅質疑，這到底跟“監察院”的“憲法”核心職權──糾正、糾舉、彈劾與審計，有何關聯？他痛批，“監察院”爛透了，考察當旅遊，亂花民脂民膏！而且棲息在北海道的是棕熊不是黑熊。



“監察院”7日下午回應，每年例行編列出境考察經費，考察主題則由出境人員自行選定，簽核後確定。明年度該考察是考量近年來“監院”調查不少與自然保育有關案件。



藍委羅智強7日在臉書發文，質疑“監察院”如何浪費人民納稅錢？他說，“監察院”明年編列一筆31.5萬的預算，預計派員3人到日本北海道考察5天，計劃內容是“原住民族自然利用資源權、狩獵文化權與野生動物保育－從人熊衝突到人熊共存，以日本黑熊保育為例”。他想問“監察院”庸庸碌碌的高官們、請問陳菊院長、請問李俊俋秘書長，原住民族的狩獵文化與黑熊保育，是“監察院”的核心業務嗎？這到底跟“監察院”的“憲法”核心職權－糾正、糾舉、彈劾與審計，有何關聯？



羅智強指出，更荒唐的是，根據北海道當地研究人熊衝突管理的專家－佐藤喜和教授的研究，日本熊類主要有兩種，棲息在北海道的棕熊，以及本州和四國的黑熊。當地原住民族阿依努人也是將棕熊而不是黑熊視作神祉。“監察院”居然要派員到一個以棕熊為主的地區，去考察黑熊保育？連考察理由都胡謅亂掰，這就是浪費民脂民膏的“監察院”！



羅智強痛批，31.5萬對民進黨高官來說可能不多，但根據“主計總處”的統計，台灣有將近1成的勞工朋友，全年薪資達不到這個數字。人民工作12個月掙的辛苦錢，“監察院”的官，隨便編個考察理由去日本玩5天就能花光。這樣一個效率低落的東廠院、酬庸院，不只每年花費人民超過10億的納稅錢，三年內預算漲幅更高達8.6%。對比同期，受雇員工總薪資成長不過4.1%。真的是朽木為官、禽獸食祿，致社稷邱墟，蒼生塗炭。何其諷刺！



羅智強強調，去棕熊棲息地考察黑熊只是“監察院”誇張行徑的冰山一角。新會期，一定會嚴審刪凍“監察院”預算，不再讓這些高居朝堂的昏官胡作非為！