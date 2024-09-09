中評關注：柯文哲圖利罪若定 藍綠首長皆是

高雄國賓飯店改建容積率遭質疑，對高雄市長陳其邁的影響，外界關注。（中評社 資料照） 中評社台中9月9日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，由於檢調未查獲到柯有索賄金流證據，改朝圖利罪方向偵辦，指控柯圖利京華城逾新台幣200億元，然而圖利罪過去在法界就存在爭議，倘若柯最終被以圖利定罪，對政壇影響不容小覷，未來不分藍綠的縣市首長、政府官員都可能因此陷入司法案件。



柯文哲被控在台北市長任內圖利京華城改建容積率，檢調起初朝貪污罪方向偵辦，遭台北地方法院以無直接證據，裁定無保請回，檢方隨後抗告成功，發回更審，改朝圖利罪方向偵辦，法官認為柯圖利嫌疑重大，裁定羈押禁見。



根據《貪污治罪條例》第6條第1項第4款規定，“對於主管或監督之事務，明知違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者”，可處5年以上徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金。



然而，圖利罪過去在法界就爭議許久，包括舉證困難、認定的客觀性、定義的明確性等，後續檢方若沒有進一步的不法金流等直接證據，而柯文哲卻被判定圖利罪，所產生的政治效應值得觀察。畢竟柯文哲案從檢調司法偵辦、大規模搜索、馬拉松是長時間訊、當庭逮捕等過程，難免讓外界有“政治操作”的聯想，其他縣市首長與政治人物看在眼裡，勢必人人自危。

