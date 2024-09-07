賴清德缺席漁民節大會　藍批不重視

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟。（國民黨提供） 中評社基隆9月7日電／全台漁民節慶祝系列活動6、7日在基隆登場，這是睽違18年再回到基隆市舉辦。往年都是由“總統”親自參加，但今年“中央”只指派“農業部”政務次長黃昭欽出席。中國國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，都是民進黨執政，難道換了一個“總統”，就那麼不重視漁民嗎？還是刻意迴避基隆市長罷免呢？



黃申棟表示，去年9月17日，當時還是民進黨“總統”參選人的賴清德特別南下高雄造勢，參加全台漁業團體賴清德後援會成立大會，現場集結約2000支持者到場力挺。一年過去了，當時漁業團體力挺的賴清德，如今卻選擇了拋棄漁民。



黃申棟指出，對照蔡英文8年任期內，出席了7次漁民節活動，唯一次不到的原因，是因為不可抗力的新冠疫情。賴清德的缺席，動見觀瞻。



黃申棟質問賴清德，是因為不重視漁民而不來嗎？如果不是，難道是因為政治因素不出席？基隆目前正在面臨有史以來的第一次市長罷免案，而民進黨中央在前幾天表示，這是公民團體的自發性行為，與民進黨無關。如果真是這樣，為什麼賴清德還刻意要迴避呢？



黃申棟感嘆，不管是什麼理由，“中央政府”的不重視，都已經深深地傷害了每一位漁民的心。因為活動不是衹有單單的慶祝漁民節，而是還有頒發模範漁民以及表揚漁民們一年來的辛勞。



黃申棟強調，辛勞的漁民真的是不分藍綠，只希望他們對台灣的貢獻，“中央政府”能看見。但他心中仍然相信賴清德是重視漁民的，這次可能是幕僚作業的疏失，期待能在明年的漁民節可以看到賴清德的出現。