集結！民眾黨：今是柯文哲、明可能是任何人

民眾黨發起宣講活動，首站8日晚將在“立院”群賢樓前登場。（台灣民眾黨臉書） 中評社台北9月7日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案遭北院裁定羈押禁見，為此民眾黨發起宣講活動。首站8日晚將在“立院”群賢樓前登場。民眾黨說，政府動員國家機器、司法政治追殺，今天是柯文哲，明天可能是任何人，邀請每一個憂心台灣司法正義與媒體道德的民眾站出來，明晚一起到濟南路一段集結。



民眾黨7日在臉書發文強調，國家機器動員、司法政治追殺，今天是柯文哲，明天可能是任何人。



民眾黨指出，一場京華城案，大家看到司法沉淪為政治追殺的打手，媒體墮落成“國家機器”放假消息的工具，不勝悲哀。民眾黨與柯文哲面臨來自各方的政治攻擊、司法追殺與側翼抹黑：完全同樣的事證，不同的法官可以判出相反的結果、長時間不人道訊問、違法濫權搜索，都是你我可能遭遇的司法迫害。



民眾黨認為，更甚者，“偵查不公開作業辦法”自2019年修正以來，完全未能發揮效用。柯文哲家中金流，媒體當成菜市場喊價，天花亂墜寫小說。更誇張的是，明明應該被檢調扣押的柯文哲USB，內容竟也流出給媒體。配上黨媒自己腦補的單位，大肆宣傳抹黑，只差沒明講“鏡周刊編輯室就設在北檢裡”。



民眾黨呼籲，2024年9月8日，民眾黨邀請每一個憂心台灣司法正義與媒體道德的民眾站出來，一起到“立法院”群賢樓外濟南路一段路段，支持柯文哲主席爭取自己的清白，更要站出來捍衛這個國家的司法程序正義。集結！一心！支持柯文哲維護清白！捍衛司法程序正義！



民眾黨還溫馨提醒：面對滋事挑釁份子，不接近、不回應、不衝突、盡速離開、錄影自保、求助工作人員與警方。