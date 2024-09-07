回憶卡管　管中閔：造謠者獲提名大法官

前台大校長管中閔。（中評社 資料照） 中評社台北9月7日電／大法官被提名人名單公布後，在野陣營多所質疑。台大前校長管中閔憶起一段遭汙衊的過往。管中閔在6日與7日在臉書連續發文，指出其中一位大法官提名人，讓他憶起6年前遭受霸凌的過往，當時他胸口劇痛、差點倒下，即便過了數年，“思之猶有餘恨”。他強調這位加害者除了曾汙衊他人，“此人對自己“國發所”的論文抄襲，卻視而不見”。



“總統府”8月30日提名台大法律學院特聘教授張文貞被提名為“司法院長”，“國會觀察文教基金會”董事長姚立明獲提名為“司法院”副院長，其餘5位大法官提名人分別為，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、“中研院”法律學研究所研究員廖福特、台大“國發所”教授劉靜怡。



管中閔6日在臉書提到，看到最近有關大法官的提名新聞，他回憶起2018年遭受連番攻擊時曾出現“急怒攻心”的情況。晚上回家，他看到一則攻擊他的網路新聞，瞬間怒火上升（如今已不記得新聞內容，但不會忘記新聞引述的是台大一位劉姓教師，她也是過去和之後許多指控的發動者）。當時管中閔突然覺得身體非常不舒服，站起來時胸口劇痛。他大喊妻子名字，其妻衝進書房時正好扶住他快倒下的身體。



管中閔指出，這位攻擊者當時連續數月，寫一大堆造謠和污衊管的貼文，作為其他媒體惡意攻擊的資料。2023年7月管中閔在聯合副刊與阿渡的對談中提到：那些急於向執政黨表態效忠的下流媒體和無品文人，更使出渾身解數，對他進行全面造謠與抹黑。這些攻擊常以“社會公審”的形式出現，日以繼夜，長達一年。



管中閔強調，這樣鋪天蓋地的霸凌，他至今想起仍不寒而慄。即使後來事實證明那些指控都屬子虛，這群加害者卻從未為他們造成的傷害表示過歉意。“這一切，思之猶有餘恨”。



7日管中閔接著又在臉書指出，一位在研究室內不停發臉書文造謠污衊別人的“劉姓教師”被提名為大法官。此人對自己“國發所”的論文抄襲卻視而不見。