林昭印吼小草借口一堆不出來　反效果遭圍剿

民眾黨組織發展部副主任林昭印在直播上怒吼要小草站出來，卻是反效果。（照片：民眾之聲直播節目） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，被送往土城看守所。民眾黨宣布7日晚間將發起集結大造勢活動，聲援柯文哲，但心急如焚的民眾黨組織發展部副主任林昭印，6日在直播拍手狂吼小草“借口一堆、真要上街頭敢出來嗎？”7日引起排山倒海的反效果，遭到小草洗版圍剿痛批“耍流氓？有欠你嗎？”林昭印尚未對此回應。



柯文哲日前從被廉檢約談復訊、聲押時，都可看到林昭印的身影，可謂無役不與，連6日小草網紅自發性發起赴土城看守所靜坐抗議，也都能看到林昭印遠從桃園而來參與。民眾黨8日晚間6點半要在“立法院”群賢樓外發起“集結！為台灣的司法正義站出來！”抗議柯文哲被押活動，對抗“綠色黨國”。但地點卻也剛好在柯文哲用選票補助款以私人名義購買的濟南路4300萬元新台幣商辦旁。



不過林昭印6日在黨內自製的直播節目“民眾之聲”表現，卻引起莫大爭議回響。林昭印在直播節目表示，現在各界都用柯文哲圖利京華城200億元新台幣扣帽子，不是這樣算的，因此8日要召集大家上街頭，但他覺得很多鷹派聲音非常大、很多直播主都幹幹叫，他也承受很多壓力，網路很多留言都有看，他必須問一句“真正叫你們上街頭，一下出國、一下上班、借口一大堆，今天叫你上街頭了，禮拜天你會出來嗎？你敢出來嗎？今天叫你出來啊！”



林昭印氣得捶捉怒吼，他很氣憤、最氣憤是他，他也很不諒解為何民眾黨今天走到這地步？但要共同承擔，要勇敢站出來講，當然很多說法電視台捏造、編造，但他仍相信柯文哲清白。黃國昌說羈押庭法官呂政燁，根本沒打算問問題，兩造講完後，一句話都沒問就結束，就是要押柯文哲，沒有理由。



他說，若這次再不站出來，別以為說下次不會輪到中國國民黨或其他人。其實哪個縣市長任內沒蓋過大型建築？都是圖利罪嗎？民進黨籍高雄市長陳其邁在高雄的1142%高雄國賓飯店，高雄“遠雄THE ONE”容積率2950%，陳其邁都怕了，說要第三方來調查。檢察官要不要先把陳其邁押70個小時？柯妻陳珮琪被檢調訊問是被恐嚇，被問便當會隔天存了幾萬元從哪來？檢廉要羅織罪名很簡單。民進黨籍前桃園市長鄭文燦貪污多少？

