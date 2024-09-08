兩岸交流停滯海基會預算爆增4成　藍質疑

海基會外觀一隅。(中評社 資料照) 中評社台北9月8日電／陸委會明年度預算大幅增加對海基會的捐助額，從去年新台幣1億8435萬5000元暴增至2億5957萬元，增幅高達40.80%。中國國民黨籍“立委”許宇甄7日提出質疑，在兩岸關係持續緊張的當下，這筆費用究竟有何實質意義？是否真能發揮預期的作用？海基會暴增的預算有沒有其他特殊用途？這筆預算是否仍有存在必要？



海基會回應說，兩岸各項往來衍生的問題衹有增加，海基會“必須承擔這項責任”，預算增加除公務員調薪外，乃是“更積極因應兩岸交流衍生問題的處理”。



許宇甄質疑，財政和主計單位會在5月請各機關概算明年度預算，那時新任海基會董事長正是鄭文燦，是否意味“賴政府”當時是在刻意為鄭文燦創造更多的資源，以便他能夠在新的職位上“有所作為”？又或是因為鄭文燦的政治地位特殊，政府為了給他“面子”而特意增加了這筆預算？無論如何，這樣的操作都令人難以信服，尤其是在鄭文燦因涉案而辭職後，海基會現在連正式的董事長都沒有，這筆錢的用途更顯得荒謬。



許宇甄認為，政府的預算編列應當是基於實際需求和效能考量，而非個人或派系的利益。海基會在當前的兩岸形勢下，已無實際功能可言，過去的業務幾乎全面停擺，預算增幅卻如此之大，這無疑是在浪費納稅人的錢。更何況，這筆錢究竟會如何使用，目前仍然是未知數。若未來海基會依然毫無作為，這筆錢就只能是“肉包子打狗，有去無回”。



許宇甄表示，政府每項開支應精打細算用在刀口上，而不是浪費在那些已無實際作用的機構。