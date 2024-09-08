藍稱尊重綠推2758號決議　馬辦示警

馬英九基金會執行長蕭旭岑。(中評社 資料照) 中評社台北9月8日電／“立法院”新會期即將開議，民進黨“立法院”黨團醞釀推動“聯合國大會第2758號決議不涉台”議案，國民黨團日前對此表達尊重，但不反對的說法引發藍營高度關注。馬英九基金會執行長蕭旭岑提醒，美國最近不斷質疑2758號決議，要求“賴政府”配合，是在暗中推動“一中一台”，刺激大陸反應，國民黨不宜隨之起舞。



第79屆聯合國大會10日於紐約聯合國總部開議，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤日前表示，聯合國今年總辯論主題是“不遺漏任何人”，這是台灣2300萬人的心聲與處境，呼籲“立法院”朝野共同合作比照澳洲國會通過“聯大第2758號決議並不涉台”決議。



對此，國民黨“立法院”黨團書記長林思銘表示，國民黨團尊重且不反對，但要再做進一步的研議。



馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，美國官員最近不斷質疑聯合國2758號決議，是在暗中推動“一中一台”，藉由“台灣地位未定論”刺激中國大陸反應，不宜隨之起舞，如果美國真的是為台灣，為何不是在聯合國正式提案推翻2758號決議？甚至與“中華民國”恢復邦交？可見美國是在玩兩面手法，藉由“賴政府”的配合，來挑動台海情勢。



蕭旭岑指出，“中華民國”的立場很清楚，台灣是中國（“中華民國”）的一部分，兩岸互不承認主權，互不否認治權，台灣要參與國際組織的根本之道，就是回到前“總統”馬英九時期的政策，推動兩岸和解與外交休兵，當時馬政府成功地實質參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等，這才是真正符合台灣利益的做法。



蕭旭岑喊話，國民黨必須審慎，沒有必要跟著民進黨起舞，被民進黨及美國利用來攪動台海、刺激對岸，陷入兵凶戰危的困境，那根本不符合台灣人的利益。



國民黨文傳會主委李彥秀表示，“賴政府”應該回歸“中華民國”主體討論聯大2758號決議，才是符合“中華民國”憲政體制，以及“國家利益”。畢竟賴清德現在已經“中華民國總統”，不應該只以務實的“台獨”工作者角度，思考台灣的國際社會參與。



李彥秀強調，國民黨始終支持以“中華民國”為名義參與國際組織，提高台灣在國際社會能見度的信念從未改變；是否支持民進黨提案，更要檢視民進黨提案內容，再做決定。