陳水扁秀“堅持”合照　外界議論援柯？

陳水扁PO出與柯文哲拿著“堅持”提字合照。（照片：陳水扁新勇哥物語臉書） 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見，今天已是第4天。與柯素有交情的陳水扁8日上午在臉書上PO出2人拿著他書寫的“堅持”合照，並寫上“醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人”的字句，是否挺柯文哲，引起外界關注。



柯文哲與陳水筆的交情可追溯到1994年，民進黨籍的陳水扁競選台北市長時，柯文哲擔任陳水扁醫界後援會幹部，陳水扁2000大選時，柯文哲也是陳水扁的台大醫院後援會召集人。在陳水扁任內爆發貪污案入監服刑監健康狀況出問題時，2012年柯文哲等醫界人士組成陳水扁民間醫療小組，並由柯文哲擔任召集人。柯文哲在2014年投入台北市長選舉從政後，陳水扁在保外就醫也與柯文哲有所互動。



柯文哲涉京華城弊案遭檢調調查，2日凌晨3點獲台北地院裁定無保請回，陳水扁當天在臉書上發文貼著1張寫著“我無罪”的書法，落款時間點是“甲辰肇秋”。陳水扁8日上午再度貼上與柯文哲的合照，陳水扁書寫“堅持”兩字贈予柯文哲，落款時間點是“甲辰肇秋”，也就是今年農曆七月間。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。



對於柯文哲遭羈押禁見，民眾黨預計在8日晚間在“立法院”群賢樓外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會，號召民眾捍衛司法正義、對抗綠色新黨國。