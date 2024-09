蔣萬安訪紐約花旗球場為台北大巨蛋取經

台北市長蔣萬安訪美,一行人在美國時間7日下午抵達紐約市皇后區的花旗球場(Citi Field)(大都會球場),考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。(照:台北市政府提供) 中評社台北9月8日電/中國國民黨籍台北市長蔣萬安訪美,一行7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站,考察曼哈頓交通樞紐,下午前往紐約市皇后區的花旗球場(Citi Field)考察美國職棒大聯盟等級的球場營運,為台北大巨蛋取經。



世貿中心轉運站是紐約市曼哈頓交通樞紐,由紐約與紐澤西港務局(Port Authority of New York and New Jersey)營運管理,從1909年開始營運,在2001年時因911事件遭破壞,後以孩童手中釋放鴿子為概念設計,於2016年重新開放、象徵著城市重生與韌性。該轉運站連結11條地鐵線、PATH鐵路,除了歷史性,更是具有結合購物中心等復合式功能的的重要交通轉運站。



蔣萬安下午抵達紐約花旗球場後,在大都會隊市場行銷主管的接待下,考察球場動線與空間規劃。花旗球場是紐約大都會(New York Mets)的主場,啟用於2009年,可容納約42000名觀眾,以其現代化設計和對棒球傳統的致敬聞名,除了棒球比賽外,也會以壓克力板架高保護自然草坪等準備、光是8月就舉辦了三場演唱會。



蔣萬安與台北市議長戴錫欽等都穿上現在為美國職棒大聯盟(MLB)紐約大都會隊的球衣,為台北大巨蛋取經。



任職隊上的三名台籍員工熱情歡迎市長一行,除了分享作為隊上數據分析師、營養師的工作經驗,也細緻地解說球場的空間活化配置,比如特別保留一塊空間做迷你棒球場、讓孩子能在此地打球並在球場中場休息時直播孩子在迷你球場的“賽況”;大都會球場將全壘打牆附近及最頂層等冷門座位區改建,成為舒適的沙發區、家庭包廂及啤酒暢飲區,不只注重球迷、也針對家庭團體的聚會放鬆需求,成功讓球場平均票房達8成以上。



本次考察過程中,蔣萬安市長也不忘為大巨蛋的優化設置請益,台籍員工也給出了很多具體的建議;而對於眾所矚目的大巨蛋首場演唱會,巨星周杰倫宣布將在12月於大巨蛋開唱,也在網路上開放歌迷點歌,蔣萬安不假思索地點了《告白氣球》,一旁的戴錫欽議長除了點歌《夜曲》、還笑稱“因為我們很忙”再加點《牛仔很忙》,訪團懷著愉快的氛圍完成考察。