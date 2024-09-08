蔣萬安訪紐約花旗球場為台北大巨蛋取經

台北市長蔣萬安訪美，一行人在美國時間7日下午抵達紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）(大都會球場)，考察美國職棒大聯盟等級的球場營運。(照:台北市政府提供) 中評社台北9月8日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安訪美，一行7日上午參訪紐約世界貿易中心轉運站，考察曼哈頓交通樞紐，下午前往紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field）考察美國職棒大聯盟等級的球場營運，為台北大巨蛋取經。



世貿中心轉運站是紐約市曼哈頓交通樞紐，由紐約與紐澤西港務局（Port Authority of New York and New Jersey）營運管理，從1909年開始營運，在2001年時因911事件遭破壞，後以孩童手中釋放鴿子為概念設計，於2016年重新開放、象徵著城市重生與韌性。該轉運站連結11條地鐵線、PATH鐵路，除了歷史性，更是具有結合購物中心等復合式功能的的重要交通轉運站。



蔣萬安下午抵達紐約花旗球場後，在大都會隊市場行銷主管的接待下，考察球場動線與空間規劃。花旗球場是紐約大都會（New York Mets）的主場，啟用於2009年，可容納約42000名觀眾，以其現代化設計和對棒球傳統的致敬聞名，除了棒球比賽外，也會以壓克力板架高保護自然草坪等準備、光是8月就舉辦了三場演唱會。



蔣萬安與台北市議長戴錫欽等都穿上現在為美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊的球衣，為台北大巨蛋取經。



任職隊上的三名台籍員工熱情歡迎市長一行，除了分享作為隊上數據分析師、營養師的工作經驗，也細緻地解說球場的空間活化配置，比如特別保留一塊空間做迷你棒球場、讓孩子能在此地打球並在球場中場休息時直播孩子在迷你球場的“賽況”；大都會球場將全壘打牆附近及最頂層等冷門座位區改建，成為舒適的沙發區、家庭包廂及啤酒暢飲區，不只注重球迷、也針對家庭團體的聚會放鬆需求，成功讓球場平均票房達8成以上。



本次考察過程中，蔣萬安市長也不忘為大巨蛋的優化設置請益，台籍員工也給出了很多具體的建議；而對於眾所矚目的大巨蛋首場演唱會，巨星周杰倫宣布將在12月於大巨蛋開唱，也在網路上開放歌迷點歌，蔣萬安不假思索地點了《告白氣球》，一旁的戴錫欽議長除了點歌《夜曲》、還笑稱“因為我們很忙”再加點《牛仔很忙》，訪團懷著愉快的氛圍完成考察。