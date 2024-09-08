管中閔轟某大法官被提名人　楊渡：劉靜怡

前台灣大學校長管中閔（右）與作家楊渡合作撰寫《大學的脊梁》。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電／賴清德日前提名並公佈“司法院”正副院長及大法官名單，前台灣大學校長管中閔在臉書發文痛批，當初汙衊他的人如今被提名，“思之猶有餘恨”，文中雖指出“台大劉姓教師”，卻未指名。作家楊渡隨後證實，管中閔所指的正是台灣大學“國家發展研究所”教授劉靜怡。



賴清德提名的“司法院”正副院長與大法官包括：“司法院長”兼大法官被提名人為台大法學院特聘教授張文貞、副院長兼大法官被提名人為“國會觀察文教基金會”董事長姚立明；5位大法官被提名人則分別為政大法律系教授何賴傑、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、“中研院”法律學研究所研究員廖福特、台大“國發所”教授劉靜怡、成大法律系教授陳運財。



與管中閔合著《大學的脊梁》一書的作家楊渡7日晚間發文，“是的，那個大法官被提名人，就是劉靜怡，台大國發所，也就是書中提到的那個人”。



管中閔6日在臉書表示，看到大法官提名新聞，讓他回憶起當年一則攻擊他的網路新聞，引述的人是台大一名劉姓教師。管中閔說，該名造謠者連續幾個月寫了一堆汙衊他的文章，供媒體當作惡意攻擊的資料，後來證明全都是子虛烏有，造謠者卻從未道歉，“這一切，思之猶有餘恨”。



隔天，管中閔再次發文強調，重點不在回憶往事，而是要提醒大眾：“一位在研究室裡不停發臉書造謠、污衊別人的‘劉姓教師’被提名為大法官，此人對自己“國發所”論文抄襲竟視而不見。”他直言前一篇文章寫得太婉轉，讓人誤會，並以“my bad”表示歉意。