藍挺民眾黨上街頭？黃國昌低調不證實

民眾黨8日開記者會號召民眾參與晚上的集會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見，今天已是第4天。民眾黨中央緊急應變小組共同召集人黃國昌8日上午穿著“公平正義”T恤出現記者會，號召民眾站出來對賴清德領導的“黨檢一體”的綠色新威權體制發出怒吼！



媒體追問，晚上的集會活動，會否有藍營政要出席相挺？黃國昌未否認也未證實，僅稱，今晚會有很多各界的好朋友來參加、聲援柯文哲，身份不只限於民眾黨的黨公職。辦活動我們不預估人數，目前收到的反應非常踴躍。



台灣民眾黨8日上午召開“集結！為台灣的司法正義站出來！”記者會，民眾黨中央緊急應變小組共同召集人黃國昌、李偉華、民眾黨“立委”張啟楷、林國成、台北市議員張志豪、前“立委”陳琬惠、民眾黨秘書長周榆修出席。



黃國昌也宣示，今天晚上只是起點，絕對不是終點！接下來黨公職會在全台各地發起戶外集會、街頭短講、客廳會，深入社區鄰里，讓民眾瞭解台灣的法治重大危機！



據瞭解，民眾黨已準備2500張至3000張椅子。



張啟楷表示，這段時間有很多公正人士，包括媒體人陳文茜、前中國國民黨籍“立委”蔡正元等人，我們一再呼籲，今天不只是柯文哲一個人的事，而是台灣不能倒退回戒嚴時代，沒有證據就公審，這是台灣社會要的嗎？



陳琬惠說，就像陳文茜所說，台灣的民主盡然退步到過去的戒嚴時代，她相信還有很多不是民眾黨支持者小草的人，都關心司法公義、程序正義，為了我們的下一代，大家一定要站出來。



至於民眾黨組織部副主任林昭印6日在直播中忍不住動怒拍桌批評小草，“叫你們上街頭，一下出國、一下上班，借口一大堆”，民眾黨秘書長周榆修主動向支持者說不好意思，現在黨內一級主管都很辛苦，林可能太心急了。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。