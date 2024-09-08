柯允遭押就請辭？黃國昌、周榆修皆否認

民眾黨8日上午召開記者會，號召民眾上街頭抗議司法不公。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。外傳民眾黨內雙黃（“立委”黃國昌、黃珊珊）權力較勁暗濤洶湧，民眾黨中央緊急應變小組共同召集人黃國昌8日表示，外界無論是見縫插針或挑撥，都可以停了，這不會有用。



至於外傳柯文哲在無保請回期間，曾對內表示，“若又進去，會給黨一個交代”，外界臆測是否請辭？黃國昌說，柯文哲給他的唯一交代，是要所有支持者好好過生活、認真工作。媒體引述毫無事實基礎的報導，實在讓人不知如何回應。



民眾黨秘書長周榆修進一步澄清，沒有這樣的交代，他不曉得這樣的訊息從何而來，柯文哲都沒有跟他說了，難道會向外界講嗎？



媒體追問，若柯文哲遭北檢起訴，民眾黨中評會會否議處開除黨籍？民眾黨中評會主委李偉華指出，柯文哲目前是請假期間，我們無法判斷最後是什麼樣的情況，但會依照黨章、評議條例應處。起訴不代表一定會怎麼樣，中評會會按照規範成立調查小組，依照進度按既有制度評議。



台媒報導，柯文哲遭羈押禁見，信任的民眾黨“立委”黃珊珊也因政治獻金風暴停權，表面上為參與緊急應變小組決策，但檯面下柯文哲的幕僚仍會與黃珊珊開會，而民眾黨雖成立中央緊急應變小組擴大決策圈，營造團結氛圍，並頻點黃國昌接任代理黨主席，但又與當初黃國昌加入民眾黨所簽六點協議中的“不介入黨務運作”相左，外傳雙黃角力暗濤洶湧。