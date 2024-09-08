綠推2758號決議不涉台　黃國昌狠酸

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）第79屆聯合國大會即將於美國紐約開議，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤日前主張，朝野應合作比照澳洲“國會”通過“聯大第2758號決議並不涉台”決議。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌8日反酸，民進黨團到底何時要開議？至今上下無人敢回應，一堆議案、法案民進黨不是很急嗎？還是綠委仍在度假還沒回來？



黃國昌也說，這根本不是什麼新的議題，美國眾議院有通過法案、澳洲議會也通過這樣的決議，民進黨此時拋出這樣的議題並不新，就看具體的決議怎麼寫。



吳思瑤日前主張，朝野應合作比照澳洲國會通過“聯大第2758號決議並不涉台”決議。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘表達尊重，但要再研議。但馬英九基金會執行長蕭旭岑則提醒，美國最近不斷質疑2758號決議，要求“賴政府”配合，是在暗中推動“一中一台”，刺激大陸反應，國民黨不宜隨之起舞。



台灣民眾黨8日上午召開“集結！為台灣的司法正義站出來！”記者會，民眾黨中央緊急應變小組共同召集人黃國昌、李偉華、民眾黨“立委”張啟楷、林國成、台北市議員張志豪、前“立委”陳琬惠、民眾黨秘書長周榆修出席。

