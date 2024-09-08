沈政男：找不到柯收賄證據　冤獄要用選票算

醫師沈政男與柯文哲。(照:沈政男臉書) 中評社台北9月8日電／檢廉偵辦台北市京華城容積率圖利案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭台北地方法院裁定收押禁見，送進土城台北看守所。認為柯走出看守所就成“蔣渭水等級”政治人物的精神科醫師沈政男，今日再度透過臉書發文指出，查無金流才賄聲賄影，冤獄將讓柯獲選票，他在看守所每天都笑著入睡。



沈政男表示，很少看政論節目，最近又看了一下，結果發現都在講什麼‘1500小沈’，賄聲賄影，講得好高興，其實正好反映了一個事實：抓不到金流嘛！不然，早就一拳擊倒了，怎麼會從新台幣700萬、170萬，又扯到了1500？一直在懷疑柯文哲有不法金流，原因就出在：沒收錢，為什麼要幫商人圖利，甘冒五年以上重罪？即使你是我阿公，我也不會這樣做吧！先入為主，一直懷疑有收賄，卻又找不到證據，於是賄聲賄影，好像柯家所有人事物底下，都藏著金流。



沈政男強調，另一個一直懷疑收賄的原因，應該是：你們就不懂圖利罪啊！我來講一下圖利罪在本案的法律眉角。首先，柯文哲律師打算提出羈押的抗告，這時不能只是再講‘不知道’，而是必須論述‘不違法’。京華城改建的容積獎勵，哪裡違法？誰說了算？這是本案要定圖利罪的最大關鍵因素。可惜，從檢調到羈押庭法官，甚至辯護律師，都沒能搞懂，更不用說那些名嘴、網紅與恨柯人士了。”



沈政男認為，此案是刑事庭，問題是，京華城改建的容積獎勵，違不違法，是一個行政訴訟的問題，必須由行政法院來判決，而不是“監察院”，也不是刑事庭法官說了算。結果羈押庭法官，甚至包括抗告庭的高院法官，就拿“監察院”的糾正文當根據，逕自認定該容積獎勵違法。實在誤解了圖利罪的構成要件‘明知違法’。此法條訂得很爛，但惡法亦法，只能陪它玩一玩。明知違法的前提是行為違法，問題是，違不違法本身，就是一個大哉問啊！

