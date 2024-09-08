柯熱到只穿四角褲　前檢座藍委揭看守所內幕

民眾黨主席柯文哲5日遭收押禁見，被送往土城看守所。(中評社 資料照) 中評社台北9月8日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。傳出他在看守所舍房內因太熱，睡覺時只穿著四角褲，曾任檢察官的中國國民黨籍“立委”吳宗憲解釋，羈押被告所待的環境確實不如受刑人好。



另外，先前他和台北市前副市長彭振聲在北檢應訊時衹有甜麵包吃一事，也曾引發外界批評。藍委吳宗憲表示，那是為了將被告輕生風險降到最低的標準做法。



根據《東森新聞》7日報導，柯文哲的舍房衹有1個停車格大小，再加上他有1名室友，等於他能使用的空間約衹有1坪，此外，他5日進到看守所時，傳出由於舍房室溫太高，所以在睡覺時僅穿著四角褲。



吳宗憲今在網路評論節目《週末大爆卦》表示，在押被告所待的環境確實沒有受刑人好，因為受刑人不只可以下工廠、看電視，更可以去福利社買東西，而被羈押者則沒有這種權利，所以兩者的環境確實有落差。他並研判，依照柯文哲的狀況，所方應會將他安排和性格穩定的被告在同一間舍房，“所方應該會有比較好的安排”。



另外，針對先前柯文哲應訊時，檢方只提供甜麵包和鋁箔包飲料一事，吳宗憲也解釋，過去曾發生被告就審、被關在拘留室時輕生的事件，在這個時間點，檢方必須格外小心他們是否有相關傾向，所以會保管被告的皮帶、原子筆和眼鏡等尖銳物品，而吃便當要用到筷子，被告可能會有輕生風險，所以應訊時給被告吃麵包而非便當是標準做法。