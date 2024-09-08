柯志恩PO合照挺柯P　檢放消息要小心圖利

藍委柯志恩發文PO合照力挺柯文哲，質疑司法是否公正。（照:柯志恩臉書） 中評社台北9月8日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。除了支持者（“小草”）們感到悲憤外，中國國民黨籍“立委”柯志恩也將與柯的合照貼在社群平台上，感嘆京華城案讓他從人生巔峰跌落谷底，並呼籲北檢拿出公正的辦案能力，有不法收賄應拿出金流與證據。



柯文哲遭羈押禁見引發爭議，除了陳水扁貼出兩人手拿“堅持”書法大字的合照外，柯志恩今天日也在臉書貼出與柯的合照，感嘆他以素人從政的形象，吸引無數中間選民和年輕粉絲，未料京華城案竟讓他從人生巔峰跌落谷底，令人不勝唏噓與惋惜。



柯志恩表示，這幾天在地方參加很多活動，民眾的熱情讓人暫忘“台北的煙硝”，但偶而看一下手機新聞，政壇的驟變仍讓人感到沉重與感慨。



柯志恩指出，由於案情偵辦中，對於司法大家衹有“尊重”，但相信很多人對台灣司法是否真正獨立打上問號，尤其這次柯文哲的羈押，很多“小草”們悲憤莫名不是沒有理由，在罪刑法定和無罪推定的原則下，希望北檢顧及社會觀感和司法的威信，更應拿出公正的辦案能力，倘有不法收賄應拿出金流與證據，否則難免落入押人取供的質疑聲浪。



柯志恩認為，最令人詬病的是，為什麼特定媒體可以獲得偵辦的進度與“內幕”﹖“法務部”鄭銘謙部長應向社會說明，該媒體的“獨家”究竟是北檢的“獨厚”，答案若是證實，這是否也是另一種“圖利”﹖



柯志恩質疑，還是北檢藉由媒體放話、刻意製造輿論欲帶風向﹖還是特定媒體和部分檢察人員有秘密管道﹖倘若如此，是否又違背“偵查不公開”，並涉及刑事洩密、行政懲戒之責呢﹖



柯志恩強調，司法的正義女神蒙上眼睛，象徵司法人員無視地位高低、一視同仁而對被告做出公平的審判。但“法務部長”不該眼盲心也盲，請注意台灣檢調的天秤是否公正無私，尤其有無受到上級的指示辦案﹖請向社會說清楚、講明白，在台灣所謂的“偵查不公開”到底是神話或笑話。