吳子嘉提醒郭正亮　賴天下第一狠別罵過頭

吳子嘉。(中評社 資料照) 中評社台北9月8日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，不少評論認為，這是賴清德在清算政敵；《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，賴是“天下第一狠”、非常敢用司法來報仇，自己曾為此提醒近期反賴立場鮮明的前“立委”郭正亮，在批評賴時務必小心、別罵過頭，以免惹禍上身。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉5日在網路評論節目《新聞千里馬》中提出研判，柯文哲被羈押後，民眾黨這個會期將選擇與國民黨合作，屆時民進黨在大法官人事案、“國防”預算等法案恐都會吞敗，雙方之間的仇恨也會越來越深。



當民眾黨選擇與民進黨對抗到底後，吳子嘉認為，賴清德唯有把柯文哲“殺到底”這個選擇，如此一來，2028年大選就沒有民眾黨，賴也不會有對手，而能順利連任。因此，吳子嘉認為，此時對付柯文哲是個具有戰略性的決定。



而在談到涉貪遭起訴的桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦時，吳子嘉指出，鄭得罪了不該得罪的賴清德，因為賴和過去幾任“總統”不同，非常敢用司法來報仇，可說是天下第一狠；吳並提到，正是因為賴的狠，自己最近時常提醒、勸告郭正亮，在批評賴時不要罵得太過頭，小心到時候也被抓去關，“亮哥小心點”。