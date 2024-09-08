中評鏡頭：民眾黨聲援柯文哲晚會開始進場

民眾黨號召支持者8日晚間6點參加集會，民眾拿著標語聲援柯文哲。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨中央緊急應變小組6日以“集結”為號，號召支持者8日晚間6點參加集會聲援柯文哲，這不到56個小時的準備時間，考驗著民眾黨的動員能耐，也檢驗柯文哲在政治獻金風暴等案件影響下，年輕支持者還在不在。



“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動在8日晚間6點正式開始，不到下午5點現場已有超過200名支持者到場，在秋老虎猛烈的西曬下，拿傘、拿手牌遮陽堅定坐在現場等候開場，並陸續有支持者到場。值得注意的是，不少人除了穿著民眾黨代表的白色衣服，也有民眾穿著柯文哲去年2024大選的競選小物“KP T恤”、別著“小草”髮夾。



集會活動還未開始時，民眾黨現場也安排“公民肥皂箱”活動，讓支持者報名說出心聲。



台灣民眾黨8日晚上在“立法院”群賢樓外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動聲援柯文哲，而民眾黨也在全台動員支持者，其中民眾黨台中市黨部動員16輛遊覽車、高雄市黨部也包下2台遊覽車北上，其他縣市嘉義、彰化、屏東等地也都有支持者北上。



民眾黨舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，在8日下午5點半開始開放進場，接著陸續安排民眾黨新竹市代理市長邱臣遠、柯文哲妻子陳佩琪、媒體人毛家慶、民眾黨公職、網紅“館長”陳之漢、陳清茂，及2位神秘嘉賓上台演說。集會活動預計到晚上8點半。



中正一分局指出，民眾黨緊急申請路權，目前已核准，初步規劃是濟南路一段車道，從中山南路到鎮江街的區塊，預估將動員2000小草，也邀請館長陳之漢等人到場開講，若參與民眾太多，再開放至林森南路。



檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。