柯文哲遭押民眾黨全台動員　大巴一台接一台

民眾黨8日晚上在群賢樓外舉辦集會活動，中南部支持者搭大巴北上，下車後魚貫走入集會現場。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨中央緊急應變小組8日晚間6點參加集會聲援，不到56個小時的準備時間，白營全台大動員，中南部支持者北上的大巴一台接一台，陸續在林森南路側下車走進會場，下午5點半現場座椅已坐滿超過5成。



台灣民眾黨8日晚上在“立法院”群賢樓外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，民眾黨全台大動員，台中市黨部就動員16輛遊覽車、高雄市黨部也包下2台遊覽車載著支持者北上集結，其他縣市台南、嘉義、彰化、屏東等地也都有支持者北上。



民眾黨中南部支持者在下午5點20分前後陸續抵達會場周邊，並在林森南路側下車，中評社記者就目睹4輛台南市北上的大巴一台接著一台靠路邊停車後，支持者魚貫下車集合，並排隊走進集會活動現場。



民眾黨舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，在8日下午5點半開始開放進場，接著陸續安排民眾黨新竹市代理市長邱臣遠、柯文哲妻子陳佩琪、媒體人毛家慶、民眾黨公職、網紅“館長”陳之漢、陳清茂，及2位神秘嘉賓上台演說。集會活動預計到晚上8點半。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。