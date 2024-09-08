中評鏡頭：聲援柯文哲　年輕正妹來了

民眾黨8日晚間在“立院”群賢樓前舉辦集會聲援柯文哲，現場有不少正妹參與。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間6點舉辦集會聲援，由於柯文哲近期連續捲入政治獻金風暴、京華城容積圖利案，年輕支持者是否出席力挺成為觀察重點，中評社記者現場觀察，年輕支持者仍超過8成以上，且還有不少正妹與男友一起來、辣媽帶小孩到場力挺。



柯文哲自8月2日爆出政治獻金風暴後，又捲入京華城容積獎勵圖利案，過去獨領風騷的年輕族群支持度動向成各界焦點。台灣民意基金會曾在8月19日公布民調，民眾黨支持度僅剩下13.8%，其中民眾黨在年輕族群20歲至24歲還有42.7%支持、25歲到34歲仍擁30.5%支持，仍超越藍綠，但民眾黨長期佔優勢的大學以上教育程度者卻僅剩下24.3%，遠低於民進黨的33%。



民眾黨舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，在8日下午5點半開始開放進場，接著陸續安排民眾黨新竹市代理市長邱臣遠、柯文哲妻子陳佩琪、媒體人毛家慶、民眾黨公職、網紅“館長”陳之漢、陳清茂，及2位神秘嘉賓上台演說。集會活動預計到晚上8點半。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。