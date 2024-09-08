台東縣長饒慶鈴前進基隆　力挺謝國樑護市產

台東縣長饒慶鈴（中）到基隆力挺市長謝國樑。(照:國民黨基隆市黨部提供) 中評社台北9月8日電／中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴8日下午赴基隆七堵區百福宮參拜，並陪同基隆市長謝國樑赴百福社區掃街力挺。饒慶鈴表示，身為縣市首長，謝國樑最重要的任務，除了守護市產、創造經濟利益，更重要的是致力提高生活品質，對這些方面的表現，她給予市府團隊最高敬意。她強調，擁有一個勇於守護市產的市長非常的寶貴，也期盼在未來基隆跟台東有更多的互動與合作。



針對綠營發動罷免謝國樑，饒慶鈴也再次呼籲基隆市民，在10月13日勇敢投下不同意罷免票來支持捍衛市產的謝國樑市長。



饒慶鈴說，她很早以前就希望能夠來到基隆力挺謝國樑，好容易等到熱氣球節告一段落才得以成行。她說，縣市長重要的任務除守住市民的財產外，還要創造最大的經濟利益，並提高民眾的生活品質。對此，她要對謝帶領的基隆市政府團隊，給予最高的敬意。



饒慶鈴認為，近來罷免案的紛紛擾擾，對謝國樑及努力的市府團隊都有點不公平，她認為，希望基隆市民應該認知，有一個守護自己財產的市長非常的寶貴。她也希望未來基隆市與台東縣有更多的合作，諸如10月的秋收音樂季、11月的衝浪等。



謝國樑表示，在疫情期間，他曾兩度開車到台東旅遊，親眼見證饒慶鈴任內把台東打造成觀光聖地，並直言在觀光旅遊方面，台東有許多基隆可以學習的地方。



謝國樑強調，近日基隆除日前推出的AR恐龍園區外，也持續在各方面都有長足的進步。從最近“交通部”的統計數據來看，行人每十萬人的交通死傷率，基隆已經降至全國數一數二低的水準，足以與台北市媲美。另一方面，基市府明年度也將編列預算，將汰換120餘部全新的電動低底盤公車，以改善公車品質。未來，基隆也會與台東加強交流，盼基隆能成為又好玩又舒適又溫暖的地方。