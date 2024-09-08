蕭旭岑聲援柯文哲　籲在野合作對抗不公不義

民眾黨8日晚間6點舉辦集會，馬英九基金會執行長蕭旭岑親自到場演講聲援。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間6點舉辦集會聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑親自到場演講支持，由於蕭是唯一藍營政治人物到場的人，他也詫異反問，不是要在野合作嗎？怎麼會衹有他來？今天要聲援的不是柯文哲個人的案情，在野一定要合作對抗“賴政府”種種不公不義。



蕭旭岑接受媒體訪問時表示，前天民眾黨秘書長周榆修打電話邀請他來，他答應，也向馬英九報告過、與一些藍委交換意見，就他瞭解，黨中央對這件事是持開放態度，因此應該沒什麼問題，馬英九也完全知道他要講什麼，這樣就說明一切了。



蕭旭岑指出，我們今天就事論事，柯文哲的清白應該自己去爭取、去捍衛，但就檢調司法偵辦過程中的侵害人權、違反偵查不公開，及種種匪夷所思的對媒體放話，馬英九“感同身受”，今天站出來，不只是為了柯文哲，因為一般老百姓也會遇到相同的情況，我們要聲援的事已被政治力踐踏的司法。



民眾黨舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，在8日下午6點半，“立法院”群賢樓前的300公尺濟南路一段會場都已擠滿支持者，民眾黨準備的2500張椅子已滿座，而後半段比較晚來的民眾則席地而坐，一直坐到濟南路一段、林森南路口，且還有支持者陸續走進來聚集。民眾黨也在晚上7點宣佈，現場有1萬人參加、線上有1.9萬人同步收看。



民眾黨在下午5點半開放民眾進場，接著陸續安排民眾黨新竹市代理市長邱臣遠、柯文哲妻子陳佩琪、媒體人毛家慶、民眾黨公職、網紅“館長”陳之漢、陳清茂等人上台演說。集會活動預計到晚上8點半。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。