民眾黨援柯萬人晚會　藍僅馬辦蕭旭岑到場

民眾黨8日晚間6點舉辦集會，馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間6點在台北市“立法院”群賢樓外、濟南路一段，舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！公民怒吼第一站”晚會聲援柯文哲。藍軍衹有馬英九基金會執行長蕭旭岑到場，國民黨籍“立委”徐巧芯未到場但提供聲明，讓民眾黨台北市議員黃瀞瑩念出。



蕭旭岑在台上短講時表示，他今天來不只是聲援柯文哲，他是要聲援已經被政治力介入迫害的司法體系，柯文哲應該堅定地捍衛自己的清白，但過程中檢調種種匪夷所思的行徑、羅織入罪、毀人政治人格，令人非常熟悉，因為當年檢方在偵辦馬英九三中案、洩密案時，同樣的手法就是要羅織入罪馬英九，結果法院還給馬英九清白、公道，但當年偵辦的檢察官全部升官、特定媒體也從未道歉。



蕭旭岑說，檢方同樣偵辦柯文哲的過程，如出一徹，甚至在柯文哲已被收押、沒辦法出來辯駁時，還馬上放話USB記載1500的消息，這令他不寒而慄，若一個這麼大的在野黨主席都面臨這樣的對待，一般的小市民會遇到何種對待？人民對司法、檢調體系的不信任感，長期下去對台灣將造成莫大傷害。



蕭旭岑呼籲，“法務部長”鄭銘謙、“檢察總長”邢泰釗每天都應比照偵辦柯文哲案相同力道的力道，調查超思雞蛋、高端疫苗案，否則你們就是東廠！他也呼籲，在野陣營一定要團結合作，以對抗綠色恐怖政權！



徐巧芯的聲明中指出，跟對外放話不實消息的檢調司法，以及特定帶風向扭曲的媒體作戰，是一條很漫長也很痛苦，經常帶著憤慨卻無能為力的路。她擔任馬英九的發言人時，亦曾經歷過，她知道今天若不說話，明天又會有更多受害者。



徐巧芯批評，我們都期待司法公正，但曾幾何時的“偵查不公開”已經變成“偵查大公開”，而且還扭曲、向特定媒體不實的“亂公開”。雖然這想法已經過於天真，但仍然期待司法勿枉勿縱，給社會大眾一個真相。在這條檢調持續亂放話、媒體錯誤爆料，及綠營側翼極盡所能的霸凌，請民眾黨支持者好好保重，衹有讓自己活得更好，才是對他們最大的報復。



徐巧芯說，至於我們，會在“國會”繼續監督、奮戰，團結一致面對執政巨獸，盡可能還給台灣一個公平的司法與政治環境。



民眾黨舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，在8日下午6點半，“立法院”群賢樓前的300公尺濟南路一段會場都已擠滿支持者，民眾黨準備的2500張椅子已滿座，而後半段比較晚來的民眾則席地而坐，一直坐到濟南路一段、林森南路口，且還有支持者陸續走進來聚集。民眾黨也在晚上7點宣佈，現場有1萬人參加、線上有1.9萬人同步收看，而長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢直播上，則有逾8萬人同步收看直播。