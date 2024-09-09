蕭旭岑：藍對新“兩國論”不該沉默

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月9日電（記者 張嘉文）對於賴清德執政已滿百日，接下來的兩岸關係發展，馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，賴上任後一直在衝所謂的“兩國互不隸屬”的新“兩國論”，還去歷史脈絡，讓兩岸的敵對意識持續升高。



蕭旭岑認為，唯一有辦法制衡這些論述的，就是最大在野黨、中國國民黨，如果國民黨要角們繼續選擇沉默，就會是很危險的情況。



蕭旭岑強調，國民黨在2026地方選舉之前，在兩岸論述上必須針對賴清德這些異端學說有所導正，根據“中華民國憲法”，中國國民黨黨章、政綱和九二共識等等，統整後講清楚，要讓黨內從民選縣市首長到“立委”、議員到下面鄉鎮層級代表的政治人物，都能知道國民黨的兩岸論述是什麼，一步一步奠基，才會有效果。



蕭旭岑也說，美國不需要國民黨親美，因為怎麼親，都沒辦法超過執政的民進黨，但國民黨展現出能處理兩岸關係的能力，在台灣內部能制衡賴清德，反而比較符合美方的利益，才能展現出自己的價值。



蕭旭岑接受中評社專訪，談到賴清德上任後台灣社會整體瀰漫反中、抗中氛圍，他說，台灣現在的危機在於，賴清德真是一個標準的務實“台獨”工作者，這展現在賴上任後，提出“兩國互不隸屬”的新“兩國論”後，就一直衝，幾乎每個公開場合都會提到。

