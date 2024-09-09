中評關注：拿不出柯受賄證據　小草更厭惡綠

民眾黨首場全台開講將近萬人到場挺柯，後續檢調怎麼辦案，成為關鍵，若一直無直接金流，可能壯大民眾黨聲勢，威脅藍綠。（照片：民眾黨提供） 中評社台北9月9日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲因台北市長任內京華城容積圖利案遭到羈押，法界人士分析 即使抗告也很難脫身。民眾黨為聲援柯文哲，昨起發動全台開講挺柯。檢調至今一直沒有掌握到柯收賄的關鍵證據與金流，只有偏綠媒體不斷放話，檢調公信力逐漸遞減，有利民眾黨動員“小草”練兵。若查無柯收賄卻遭判刑，很可能在2026年選舉威脅到民進黨與國民黨，後續發展關鍵在於檢調的動作。



民眾黨首場全台開講挺柯文哲，在非選舉時刻，仍有萬人到場，且現場不少年輕面孔，凸顯年輕支持者對於柯文哲的支持目前還維持著，還沒有變心。



最大考驗，在於檢調是否能拿出柯收賄的關鍵證據，讓柯文哲“一刀斃命”，如果像週刊爆料的“1500沈慶京”這樣的紀錄，就要認定柯收了沈慶京新台幣1500萬元，這種所謂查到的金流，很難令人相信。



姑且不論柯文哲是否這麼明目張膽，收錢還記錄下來，讓檢調可以有機會調查，這種紀錄方式也可能是會面時間。有數字也應該要有金錢流向，沒有查到錢僅有這樣的說法，很難服眾。更何況對柯文哲支持者來說，必須要有更直接的證據，他們才可能真正的對柯死心。

