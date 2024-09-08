館長挺柯率2萬人全場怒喊：賴清德放人

民眾黨8日晚間6點舉辦集會聲援柯文哲，長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢上台短講。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間6點在台北市“立法院”外濟南路舉辦集會聲援，2萬人到場訴求“司法不公”，氣勢熱烈。長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢在晚上8點15分左右上台短講，也帶起最高潮的氣氛，全場怒喊，賴清德放人！賴清德放人！賴清德放人！



陳之漢感歎道，昨天他直播希望大家能來參與，剛剛出門時卻看到有人在講“館長今天要來劫獄”⋯⋯他頗為無奈地擺了擺雙手接著說，現在媒體、政論節目90%以上，天天拿著錯誤資料荼毒台灣人民，賴清德看到了嗎？這麼多弊案若按照偵辦柯文哲的模式，保證民進黨政府少一半官員，因為全都會去土城看守所！為什麼綠營官員都不辦？柯文哲毫無金流證據就敢押人取供！



陳之漢說，在2024年台灣資訊這麼爆炸的時代，真他媽的當自己是皇帝啊？每天聽到各種不一樣的數字，一下1500、700、170、3億元、20億元、50億元，查到現在如果以民進黨政府這麼積極的辦案，早就一刀斃命了！這是什麼社會？有錢可以控制媒體、可以控制輿論就可以把人押起來。



陳之漢激動強調，我們今天支持的不只是柯文哲，而是去年7月喊到現在的“公平正義”！民進黨真是在侮辱所有的前輩、所有的黨員。民眾黨是很新興的政黨，我們真的很需要大家支持，希望大家可以在此時刻，媒體不公正、司法不公正的時代，可以團結在一起反抗威權體制。



民眾黨集會活動在晚上8點50分結束，在結束前，民眾黨全體公職上台牽著手向來支持的群眾鞠躬道謝，並呼籲明天依然要努力上班工作，展現台灣公民的最好素質。



民眾黨舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，在8日下午6點半，“立法院”群賢樓前的300公尺濟南路一段會場都已擠滿支持者，民眾黨準備的2500張椅子已滿座，而後半段比較晚來的民眾則席地而坐，一直坐到濟南路一段、林森南路口，且還有支持者陸續走進來聚集。民眾黨也在晚間8點50分宣佈，現場有2萬人參加、線上直播最高有1.9萬人同步收看，而長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢直播上，則有逾8萬人同步收看直播。