柯妻黑衣素顏哽咽呼喚　娘子軍也哭成一團

柯文哲妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭8日晚間都特地站上講台向2萬名到場支持者道謝。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見，今天已是第4天。民眾黨8日晚間在“立法院”外濟南路舉行援柯晚會，有二萬人出席，柯文哲妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭都站上講台向2萬名到場支持者道謝，陳佩琪眼角泛淚地回憶柯文哲被押前的那幾天，台下支持者加油聲浪一波接一波，柯美蘭則擁著陳佩琪給予支持。而在後台的民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也哭紅眼。



集會過程中，民眾黨播放柯文哲在9月5日要前往台北地方法院進行第二次羈押庭前的預錄影片，他表示，從上個星期家裡被搜索、被逮捕，檢察官要押他被裁決無保請回，這幾天台灣發生太多事情，他深深感受到，台灣社會目前最嚴重的問題就是司法程序缺乏正義，太多人透過媒體在放話。理論上應該是在野黨監督執政黨，現在是執政黨監督在野黨，最麻煩的是司法與媒體已變成政治工具。



緊接著，民眾黨公職一起上台，手牽著手與2萬名支持者高歌《小草》，在晚上8點50分劃下集會活動句點，民眾黨全體公職也向支持者鞠躬道謝，並呼籲明天依然要努力上班工作，展現台灣公民的最好素質。



黑衣素顏陳佩琪短講時哽咽地道，謝謝大家，這個禮拜以來她經歷人生最不平靜的心情，她的傷心、難過，最後變成憤怒，她與柯文哲結婚33年多，第一次沒辦法知道柯文哲晚上過得好不好、睡得好不好。



陳佩琪回憶道，過去柯文哲擔任台北市長，早餐就是豆漿或牛奶搭配素包子或蔥油餅，當醫生騎腳踏車上下班，當市長就搭公車，當黨主席就走路，真不知道以柯文哲對生活的淡薄，竟然有人可以把柯文哲講成是圖利財團、犯貪污罪。柯文哲遇到不專業的事情，一定指名專案PM開會決定，而京華城開了數十次會議，最後由指定的專案經理人蓋上市長甲章，現在卻變成柯文哲被上銬送到土城看守所，過程中尊重專業經理人、專業會議，犯了什麼圖利罪？她不平！一定要討回公道！舞台下的2萬名與會支持者則高喊，加油！



民眾黨舉辦的“集結！為台灣的司法正義站出來！”集會活動，在8日下午6點半，“立法院”群賢樓前的300公尺濟南路一段會場都已擠滿支持者，民眾黨準備的2500張椅子已滿座，而後半段比較晚來的民眾則席地而坐，一直坐到濟南路一段、林森南路口，且還有支持者陸續走進來聚集。民眾黨也在晚間8點50分宣佈，現場有2萬人參加、線上直播最高有1.9萬人同步收看，而長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢直播上，則有逾8萬人同步收看直播。