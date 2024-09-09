蘇偉碩：綠辦柯犯三大錯　就怕白各地點火

醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月9日電（記者 蔣繼平）民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨8日晚間舉辦公民開講活動聲援。有社會運動經驗的反萊豬骨幹、醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，民進黨這次在政治民主、司法獨立、人權上都犯了非常明顯錯誤，民主應該是公平競爭，執政黨不能掌握國家機器來對付政敵。而在野黨如何暴露執政者的弊端或不合理之處才會是壯大的基礎，就看民眾黨接下來能否在各地點火，民進黨怕的是這個。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



民進黨這次有犯三大錯誤，蘇偉碩指出，第一，民進黨在整個政治情勢是雙少數執政，正常民主體制應該去結盟其他政黨才可取得多數，但民進黨無法突破困境，所以用國家機器打壓在野黨，違反民主多數統治的原則，要達到戰略目標就是少數來統治。第二，破壞司法獨立性，譬如民進黨的臉書粉專去替北檢解釋引發爭議後刪文，但更嚴重的是，在相同證據底下，台北地方法院兩次對柯案的裁定卻截然相反，司法可以獨立但不能完全不一致，這是在民進黨執政底下無法說服整體台灣社會的部分。第三，人權的問題，人權本來是民進黨神主牌，但這一次羈押過程中去發生前台北市副市長彭振聲差點暈倒嘔吐送醫，才發現是有不人道待遇的情況，另外，在證據蒐集不完全就羈押柯，也被質疑是押人取供。



蘇偉碩表示，所以從政治民主、司法獨立、人權，民進黨犯了這三大錯誤非常明顯。而這也讓人感覺以前國民黨時期的“黨國不分”又回來了，因此民眾黨論述就要很廣泛。民主應該是公平競爭，執政黨不能掌握國家機器來對付政敵，民主憲政就應該要去嚴格遵守這部分，民眾黨要去揭露這一點。他認為，訴求柯是清白的只是“守勢”，守勢通常都不太容易有突破。民眾黨要能站在維護民主體制的制高點上，這部分必須論述很清楚。



民眾黨8日第一次大集結後，蘇偉碩表示，更重要的是普及到社會大眾去。民進黨以前就是靠街頭演講，對司法政治迫害一項項去接露。就看民眾黨有沒有能量把違反政治民主、司法獨立、人權的層次鋪排出來，全台灣各鄉鎮去集結，因為支持者遍布各地。就算是同溫層也沒關係，別忘了民進黨以前在美麗島案發生時也是過街老鼠，有人帶頭，雖然被汙衊且又是少數，但只要一集結就能突破多數的打壓與壟斷，更何況現在的民進黨根本不是多數，只是雙少數執政。

