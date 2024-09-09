帶領民眾黨？蔡壁如改口：以黨部需求優先

蔡壁如。（照片：民眾之聲YouTube） 中評社台北9月9日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見，民眾黨8日晚間在“立法院”外濟南路舉行援柯晚會，有二萬人出席。台中市政顧問、民眾黨前“立委”蔡壁如喊話在場支持者找回創黨初心，就會有如小草般的韌性，挺過這場風雨。對於黨內有聲音盼她北上重整旗鼓，她說，目前她不具備資格，但倘若之後黨部真的需要她，她身為黨員一定以黨部需求優先。



已請假的柯文哲遭收押，民眾黨目前以緊急應變小組採集體領導方式做決策。但推舉代理主席又成話題，可能人選包括應變小組共同召集人黃國昌、蔡壁如。蔡日前受訪表示，她目前還有台中市府顧問的職務，所以她大概沒有辦法接受這樣的一個職務。蔡昨晚的談話，透露有重返黨中央，挑起重擔的可能。



蔡壁如表示，台灣人民已經用選票決定了第三勢力存在的價值，就不能倒退回去“只問藍綠，沒有是非”的過去。她強調，台灣的前途，民眾黨責無旁貸。走在新政治的路上，有責任重建人民對政治人物的信任。



此外，對於黨內有人希望她出來帶領大家，蔡壁如昨晚受訪時表示，依民眾黨章程規定，代理主席要有中央委員身分，她並不具備該資格；再者，黨中央先採緊急應變小組模式運作，“就先這樣處理”。不過，她未把話說死，表示倘若之後黨部真的需要她，她身為黨員一定以黨部需求優先。

