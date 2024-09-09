邱臣遠探視柯爸、柯媽　盼兩老保重身體

邱臣遠今日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月9日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，民眾黨8日在“立法院”外舉辦首場街頭開講聲援柯。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠昨日也到場挺柯，還趁下午行程空檔探望柯爸柯承發、柯媽何瑞英表達關心。邱今日受訪表示，昨天探望柯爸柯媽，表達晚輩的關心，也充分感受到為人父母對子女的愛，希望他們放寬心、保重身體



邱臣遠昨日傍晚在臉書貼文指出，“今天探望柯爸、柯媽，給他們溫暖，希望他們放寬心、保重身體，也祝願一切順利。”柯妹柯美蘭也隨即在下方留言說“邱副：謝謝你。”邱則回覆“謝謝柯醫師，祝願大家一切平安順利。”邱昨晚也和新竹市民政處長施淑婷一起現身“立法院”群賢樓外的濟南路上，參與民眾黨舉辦的首場街頭開講聲援柯文哲活動，但只坐在台下，並未上台發言。



對於昨日探視柯爸、柯媽的狀況，邱臣遠表示，昨天探望柯爸柯媽，表達晚輩的關心，也充分感受到為人父母對子女的愛，希望他們放寬心、保重身體，也祝願一切順利。



邱臣遠指出，昨晚到現場以行動表達對支持者的關心，相信民主制度的韌性，期盼司法在合法合規的前提下儘速釐清真相，也希望柯主席及家人務必保重身體，支持者們也要認真過好每一天，加油！