金門議長洪允典罷免案投票　人數未過半流會

洪允典(右)。（中評社 資料照) 中評社金門9月9日電／金門縣議會今天排定舉行中國國民黨籍金門縣議會議長洪允典罷免案投票，但僅6席金門縣議員簽到，未達法定（10席議員）出席門檻，副議長歐陽儀雄宣布流會。



依地制法規定，罷免案應有議員總額過半數出席及出席總數2／3以上同意罷免為通過。而現有19席金門縣議員，至少須10席議員出席。



洪允典日前被爆公器私用，將議會職員當作私人幫傭，及濫用機關用地蓋違建招待所等，甚至還介入隸屬縣府公營事業的金門酒廠人事案，囂張行徑讓議員看不下去，提案罷免洪允典。



罷免投票今進行，副議長歐陽儀雄表示，因為清點人數後，簽名簿上衹有6位，未達法定開會人數，所以宣布流會。依地方制度法等規定，罷免投票的通過門檻必須符合兩項條件，包括議員總額過半數出席，以及出席總人數三分之二同意。金門縣議員共19席，投票當天需要一半以上、至少10位議員出席才能投票；今日僅8位議員到場、6人完成簽到，無法舉行投票。



簽到的6名議員為歐陽儀雄、周子傑、蔡水游、吳佩雯、洪成發、許玉昭，許大鴻超時簽名，董森堡人到未簽名。周子傑表示，人數未過半，因為提案人9位，今天衹有8位出席，尊重每個議員的選擇，衹有是非沒有對錯。