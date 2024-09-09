蕭旭岑：聲援柯文哲是基本道義　馬英九同意

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體採訪。（中評社） 中評社台北9月9日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲因台北市長任內涉及京華城容積率圖利案遭羈押禁見，民眾黨昨晚號召支持者“為台灣司法正義站出來”，藍營部分衹有馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援。蕭旭岑今天受訪時強調，在無罪推定的原則下，身為在野黨的朋友，應該要伸出援手，站出來幫柯講話，這是一個基本道義。



蕭旭岑也提到，他昨天在現場講的所有內容，以及他要出席民眾黨集會這件事情，馬英九都完全知情而且同意。



民眾黨昨天舉辦首場全台開講挺柯文哲，現場宣布有2萬人到場聲援，且仍維持民眾黨特色，現場有不少年輕面孔，蕭旭岑特別出席且上台致詞，中國國民黨籍“立委”徐巧芯則發聲明，由民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩在現場唸出。



蕭旭岑今天出面受訪，談到過去柯文哲任內也曾以圖利罪移送前台北市長馬英九，他說，必須就事論事，馬英九一向堅持法律人該怎麼做就怎麼做，雖然柯文哲當市長時有這樣的過程，但今天重視的是，為什麼檢方在偵查過程中違反偵查不公開原則，以及種種違反人權的疑慮，所以他除了聲援外，也是針對已經被政治力踐踏的司法這點站出來。



蕭旭岑說，他重視的是整個國家方向和大局發展，國民黨和民眾黨這次大選獲得六成民意，反對賴清德的抗中保台，反對民進黨讓台灣走向危險的路線，所以在無罪推定原則下，柯文哲遇到這樣的情況，身為在野黨朋友應該要伸出援手，這是基本道義。