藍軍不敢挺柯？王鴻薇：從司法公正角度發聲

王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月9日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨昨日號召群眾上街聲援遭到羈押的黨主席柯文哲，藍營方面僅馬英九基金會執行長蕭旭岑上台發言。是否藍營不願表態挺柯？中國國民黨籍立委王鴻薇今日表示，我們絕不願意看到柯被執政者惡整，國民黨會從司法公正的角度發聲。



柯文哲被控於台北市長任內圖利京華城改建容積率，檢方雖未查到柯收賄證據，卻以京華城因此獲利逾新台幣200億元為由，用圖利罪偵辦。台北地方法院5日裁定羈押禁見，目前柯關在土城看守所。民眾黨昨日號召支持者“小草”們到立院外集結聲援柯，藍營人士僅蕭旭岑上台發言，另外有藍委徐巧芯撰寫聲明稿，交由民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩代為朗誦。



綠營指，藍營不敢太過於表態挺柯，是怕柯如果真有貪腐，藍會挺錯人。



王鴻薇表示，關於柯文哲案件所顯示出來的司法不公，還有偵查不公開頻頻被違反，配合媒體帶風向，釋放錯誤的風聲，這些問題這陣子大家確實談了很多，這些司法程序的不公不義，本來就應該被檢討，本來就應該被批評。這陣子國民黨包括黨主席朱立倫以及黨籍立委，如果談到柯案，評論的都是司法程序的原則性問題，因為不論是柯文哲或其他任何人，在司法上都應該受到公平公正的待遇。

