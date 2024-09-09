拒專家進核四廠　綠委：國際原子能總署規定

民進黨團幹事黨吳思瑤回應時事。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月9日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”翁曉玲、賴士葆今天排定考察核四廠，並邀請清大核工所教授李敏等外部顧問共同參與，但台電昨表示，外部顧問並不符合相關保安規定，因此無法一併同意核准參訪，請“立委”支持核電廠各項保安規定與門禁要求。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今力挺台電說，2021年經濟委員會前往核二考察，就適用這樣保防機制，當時也沒學者進入，國民黨“立委”是錯誤解讀。



“立法院”新會期將開議，因應推動核電廠延役等相關修法，翁曉玲規畫今天上午前往考察核四廠。台電指出，針對這次的考察行程曾向“立委”報告，並達成協議，基於遵守國際最高核子保防要求以維護門禁有效管控，僅能同意國家賦予職權者如“立委”（含“國會”助理）、“監察委員”等因問政要求進入核電廠。



藍委質疑核四廠過去可以帶專家，今年台電卻說有保安規定？吳思瑤表示，去看看台電聲明並沒有說過去可以帶專家進廠，這是錯誤理解。



她表示，以2021年8月9月經濟委員會邀請跨黨派“立委”去核二廠考察，當時就適用這樣保防機制。當時也沒有專家學者可以進入考察，核四廠與台電主張是遵循核子保防要求，僅同意“立委”進入，這是國際原子能總署相關規定。大家可以參考台電說法，過去並沒有讓外部專家都可以進入考察，並沒有。