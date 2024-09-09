藍與柯文哲保持距離　劉士州：避免司法爭議

國民黨籍台中市議員劉士州。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月9日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨8日晚間舉辦公民開講活動聲援，中國國民黨方面衹有馬英九基金會執行長蕭旭岑登台助講。對於藍營保持距離，黨籍台中市議員劉士州接受中評社訪問表示，國民黨當然認同藍白要合作，但合作要避免司法爭議，他認為，在柯涉貪或圖利爭議未能釐清前，藍營可以關切司法的偵辦的適宜性，但不宜貿然表態。



柯文哲因京華城案遭收押禁見，民眾黨號召支持者赴“立法院”前聲援柯文哲，藍營方面衹有蕭旭岑登台助講，表態反對政治力量介入司法。國民黨籍“立委”徐巧芯則透過文字聲援。藍營與柯文哲案保持距離，各界好奇藍營目前態度。蕭旭岑說，“在野不是要合作嗎？”他表示，國民黨中央對柯文哲案件保持開放態度，他也與許多國民黨“立委”交換過意見，無論如何，都要對抗司法遭操控的情形。



對於藍營對柯文哲案的立場，劉士州9日出席活動受訪表示，藍營面對柯文哲的涉貪或圖利爭議，在釐清真相之前，還是要保持客觀，不宜先入為主、貿然表態，藍營的黨公職都明白，依照目前民進黨大權在握，賴清德強勢領導風格之下，在野更需要團結，藍白要合作，但必須避免陷入司法爭議。

