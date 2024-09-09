陳其邁憂犯圖利罪？王鴻薇：高雄市府很緊張

王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月9日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城改建案容積率高達840%遭指圖利，柯已被羈押在土城看守所。中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日表示，此案影響甚廣，全台容積率都會被檢討，首當其衝的就是高雄國賓飯店改建案，高雄市府現在大概非常緊張，千萬不要犯下同樣的圖利問題。



京華城容積率840%遭到法辦後，高雄國賓飯店改建案容積率高達1142%也被指不合理，目前民進黨籍高雄市長陳其邁已宣布要委由第三方重新評估。



王鴻薇表示，京華城的840%容積率已經受到司法調查，此案影響所及甚廣，全台的容積率恐怕都會受到檢討，現在緊接在京華城後面的第一案就是高雄國賓飯店改建案。原來高雄市的容積率就非常高，高雄市內的“第五種商業區”在沒有納入任何獎勵的情況下，本來就能拿到840%的高容積率，之後再加上“危老建築”都市更新，還可以得到更多的獎勵容積。



王鴻薇指出，現在爭議點就在於高雄國賓飯店到底是不是危老建築？面對柯文哲的司法追訴案，高雄市政府現在大概非常緊張，才提出要重新檢討高雄國賓都更案，重新委託第三方評估是否屬於危老建築，該如何檢討就去檢討，可是千萬不要犯下同樣的圖利問題。



王鴻薇表示，他個人還是支持危老建築都更應該給予容積獎勵，因為台灣老舊建築實在太多。如果因為受到京華城的案子，導致全台縣市政府減少危老容積獎勵，甚至是不敢給予，那這樣真的不利於台灣的都市更新。