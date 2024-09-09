北檢查無柯收賄證據被轟　派金流高手上陣

台北地檢署外觀一隅。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日被羈押禁見送進土城看守所。由於檢方迄今還沒查到柯收賄直接證據，爭議很大，有報導，檢調單位為找出不明金流，偵辦團隊特別找了曾辦ACE王牌交易所虛幣詐騙案的“金流高手”台北地檢署檢察官陳玟瑾加入，以期在兩周內儘速清查出所有相關帳目。



陳玟瑾是政治大學經濟、法律雙主修畢業、司法官訓練所五十四期結業，曾到泰國精進洗錢防制知能。陳玟瑾曾於去年偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐銷案，在複雜金流中，追出詐欺團體利用虛擬貨幣洗錢逾十億元，起訴名律師王晨桓等138人，還獲時任“行政院長”的陳建仁親自嘉勉。



由於陳玟瑾外文能力佳，又具備“經濟”專業，對數字有極高敏銳度，是檢察官體系內少見的專才，因此被北檢視為偵辦“經濟犯罪”的王牌之一。



北檢偵辦京華城案件是俗稱“天下第一組”的忠組，歷經數月調查與抗告程序，成功聲請羈押柯文哲。北院諭知羈押理由，認為柯文哲明知道超過560%的容積給京華城一案，已經違背法令，卻還是仍執意通過，以致沈慶京獲不法利益新台幣二百多億，涉嫌貪污圖利，屬於最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，而且有滅證及勾串共犯，或證人之虞。



此外，檢方發現有不明來源金流分別匯入柯文哲妻子陳佩琪與兒子的帳戶中，需進一步查明是否涉及違背職務收受賄賂。