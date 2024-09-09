台防衛預算飆高　江啟臣批軍隊人力反下降

江啟臣。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電（記者 楊騰凱）台灣明年度防衛預算編列新台幣4760億元，加上特別預算與基金，整體達到6470億元，再創新高。對此，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣分析，面對預算上升，軍方預算員額卻在下降，如何補足專業人力，台“國防部”應務實面對，而非挖東牆補西牆。



江啟臣為美國南卡羅來納大學國際關係博士，在“立委”任內長期參與“外交及國防委員會”運作。



“預算員額”反映該年度台灣軍人實際人數估計，根據“國防部”歷年預算書，去年預算員額為17萬1422人，今年為16萬6235人，比去年驟減5187人，明年又比今年再減少5486人，只剩下16萬749人，相當於蒸發掉11個聯兵營，是2020年以來新低。



江啟臣表示，在明年度預算方面，陸海空各軍之一般裝備預算，以海軍獲得499.3億元最多，陸軍編列272.6億元次之，而空軍僅247.1億元。軍事投資建案預算雖比今年增加203億元，然而過去8年美國對台軍售金額超過200億美元，有不少重大軍售案受疫情、俄烏戰爭等因素影響致執行進度延宕，導致付款高峰期往後順延，現在產能逐漸上軌道。因此，明年軍事投資建案預算增加，多數是用於過去延付的軍售費用。



江啟臣指出，不少武器裝備將在今年交付，付款需求也反應在預算編列上，例如新型戰車明年編列81億餘元，佔陸軍一般裝備預算近30%，今年底將有第一批戰車交裝，接裝訓練已在美國展開。然而台灣的配套措施，包括訓練場地整建、人員編裝組成是否準備好了？另外，海軍的“魚叉飛彈海岸防衛系統”編列239億餘元，佔了海軍裝備預算的47.98%，也是預計從今年開始交裝，隨著裝備到位，關於組織擴編、人員補足等問題，也應有說明。

