黃健豪：藍白不合作會讓民進黨吃乾抹淨

藍委黃健豪接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月9日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，藍軍態度受到矚目。中國國民黨籍台中“立委”黃健豪向中評社表示，柯文哲的清白衹有他自己能說明，藍營具體能做的，除了不落井下石外，就是後續在司法程序正義上的檢討，會更用力去監督執政的民進黨是否繼續濫用司法的問題等等，用這樣的方式去聲援民眾黨和柯文哲。



黃健豪也提到，接下來“立法院”新會期的藍白合作，應該也只會更緊密，因為如果不這樣做，只會讓執政的民進黨吃乾抹淨，藍白衹有合作監督民進黨這條唯一的路。



政壇流傳主政的賴清德辦完綠白，接著會鎖定藍要角下手，被視為2028潛在人選的台中市長盧秀燕如何應處？他表示，當然會擔心執政黨利用檢調作為整肅工具，但如果賴要挑選盧作為打擊對象，遭反噬的力量會更強。



黃建豪說，主要是盧秀燕已從政幾十年，從民代一路選上來成為台中市長，經歷非常多的選舉，該檢驗的都檢驗完了，加上盧就是依法行政類型的人，要把辦柯文哲這一套拿來對付盧秀燕，應該很難成功。當然盧秀燕確實該嚴陣以對，畢竟羅織罪名的手段是存在可能性的。



民眾黨昨天舉辦首場全台開講挺柯文哲，現場宣布有超過萬人到場聲援，柯是台灣政治史上首次遭收押的主要在野黨主席，相關政治效應仍在發酵中。

