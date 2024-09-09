柯不抗告　游盈隆：不知柯葫蘆裡賣什麼藥

游盈隆認為柯文哲放棄抗告，是奇特思維，接下來會怎麼出招，無法預測。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電（記者 黃筱筠）被羈押在土城看守所的台灣民眾黨主席柯文哲今天透過律師聲明表明不提抗告。台灣民意基金會董事長游盈隆今天接受中評社訪問指出，當事人如果覺得判決不公平，應該會有適當回應或強烈回應，但如果認為被司法迫害卻沒有提出抗告，這應該也是第一人，這是“柯氏奇特回應”。至於柯是否採取更激烈方式例如絕食，他表示，無法預測。



他認為，柯文哲的作為也要看社會氛圍。社會氛圍如果覺得被政治迫害，被羈押禁見卻不提抗告，或是交保也都拒絕，這就是另類的甘地精神，準備跟當局對抗。但是現在還沒有這種社會氛圍，多數沒有這種感覺，只能說是“柯氏奇特回應”。



游盈隆表示，柯文哲不提出抗告是不尋常的做法。原因是當事人覺得被政治迫害，通常第一時間會提抗告，因為被羈押禁見，律師會提抗告向社會說明，這是傳達一個嚴正訊息，認為自己被政治迫害，提出抗告是這樣的回應，但沒有就很奇怪。他也直言，“不知道柯葫蘆裡，賣什麼膏藥”。



游盈隆舉例說明，陳水扁司法案件曾被收押禁見，律師提出抗告，高院發回更裁，地院又來改判為無保飭回、放人。因此，他直覺感覺到柯文哲的回應很不一樣。不過，也不瞭解柯為什麼會這樣做。



過去民進黨前“立委”、前雲林縣長蘇治芬曾因被質疑涉入璟美科技公司行賄案拒絕交保，後來直接被羈押，在看守所裡還絕食表達對檢調偵辦的抗議，柯文哲後續會不會採取絕食的做法抗議司法？

