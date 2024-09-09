吳春城：柯以曼德拉自許做好政治受難者準備

白委吳春城（右）8日晚間在舞台上說“柯文哲曾說要當台灣曼德拉”。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間集結支持者於“立法院”前抗議司法不公，民眾黨“立委”吳春城在台上發言時透露，柯文哲曾說要當“台灣曼德拉”，引發外界批評。對此，吳春城今日重申，柯文哲在被檢調帶走前曾說“非常坦蕩、知道自己沒有問題”，可說明柯以台灣曼德拉自許，已做好成為政治受難者的準備。



吳春城8日晚在台上喊出“搶救柯文哲，台灣曼德拉！”口號，他強調，柯曾說要做台灣的曼德拉，也準備好長期抗戰，關多久都沒關係，“阿北做鬼也要把你（賴清德）拉下台”。



針對8日晚間在台上說“柯文哲曾說要當台灣曼德拉”遭外界批評，吳春城9日表示，不出所料，立即遭部分特定媒體、名嘴的攻擊，還一直強調柯是因“貪污”案件被偵辦，表面上看似如此，殊不知這正是柯文哲看穿了執政者的權謀用心，已做好成為政治受難者的準備。



吳春城提及，“無罪推定”是舉世皆然的人權，但是“賴政府”從對柯文哲下手約談的那一天開始，就一再採用“有罪推定、入人於罪”的偵查手段，長達近70個小時連續不斷的偵訊，再搭配特定媒體放話、誘導，製造輿論氛圍，並透過黨中央公開對司法體系下指令，“請問大家，這不是政治迫害，又是什麼？”



吳春城指出，馬英九以清廉自持，最能代表馬英九意志的馬英九文教基金會執行長蕭旭岑8日也上台發言，痛斥檢調在這段過程羅織入罪、毀人人格，過去面對三中案、洩密案，檢調也是同樣手法，放消息給媒體，謀殺人格，結果最後證明馬英九是清白的。



吳春城說，政治評論人陳文茜也發出不平之鳴，指出柯文哲提出拒絕夜間偵訊是合乎司法程序的，否則將構成疲勞審訊，沒想到卻因此被逮捕，陳文茜說“還以為這種事在戒嚴時期才會發生”。他們的發言，在在都印證了這就是政治辦案、政治迫害。



吳春城強調，事情發展至今，我們所看到的，都是檢方刻意對外釋放一些似是而非、含混不清的所謂“證據”，卻是連最重要、也是最基本的金流都沒看到，檢察官如果真的掌握了確切事證，只要事證真實、明確，就請立即將柯P起訴，外界也不會對司法有所置喙，但檢方、“賴政府”自知站不住腳，只能不斷透過所掌握的媒體、名嘴對柯P做人格毀滅，台灣的民主道路已經走了30年，卻還發生這樣赤裸裸的政治迫害事件，柯P將自己比喻成“台灣曼德拉”又有什麼不當之處？



吳春城表示，對於執政當局動用“國家機器”做政治迫害，柯P自始至終瞭然於胸並態度坦然，在被北檢帶走之前，特別對守候在自家門口的媒體記者表示“非常坦蕩、知道自己沒有問題”，更在預知第二次羈押庭將會被裁定羈押前預錄了一段對支持者“照顧好自己、認真過每一天、心存善念、盡力而為”的談話影片，都可以說明柯P確實已經以“台灣曼德拉”自詡，並做好為台灣政治犧牲奉獻的準備。

