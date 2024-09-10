高雄車站周邊租售多禁掛廣告　市府挨批

高雄車站前的中山一路段，受到高雄車站改建長達20年，兩側店面有許多閒置店面，掛出許多租售布條廣告。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）高雄房價近年因台積電進駐帶動，房價節節上升，不過因為發展重心往北高雄，南高雄發展停滯，算是門面的高雄車站因改建長達20年商圈沒落更明顯，中山一路上有許多租售廣告。為了避免負面觀感，高雄市環保局近期要求房仲業者下架租售廣告，引起業者強烈反彈，認為影響生存權益，不僅綠營民代要求須溝通協調取得平衡，藍營民代也批刻意掩飾，無助南高雄發展停滯的事實，要求市府別“自欺欺人”。



南北高雄以舊高雄市高雄火車站為界，以北的區域由楠梓、左營、三民及鼓山四個區域組成，高鐵站也為於此區。南高 雄包括鹽埕、前金、新興、新興等區。



台積電進駐高雄造成話題，近年帶動高雄房價節節上升，尤其楠梓地區更為明顯，早年屬於1字頭的蛋白區（每坪均價新台幣10萬元起），如今均價也都站上3字頭（每坪均價30萬元）。不過由於高雄近年發展重心在北高雄，人口也往北高移動，屬於高雄市內的“北漂”現象，導致南高雄發展停滯，甚至受到高雄車站改建施工長達20多年，車站前方的“門面”中山一路道路兩側的黃金店面都掛起“租、售”大型廣告，已成為當地特殊的街景畫面。



不過，今年高雄市環保局優先擇定南高雄的高雄車站、交流道、中山、中正、五福等市區要道路段的大型、破損或租售等廣告物進行取締，已查報74面廣告物，引起業者反彈。據瞭解，環保局3、4個月前就開始進行拆除動作，不少業者私下議論紛紛，認為市府因為租售廣告多，讓外界感覺高雄經濟不好形象，因此才針對房仲業者廣告下手進行整頓。



記者實際走一趟高雄車站前方的中山一路段，發現房仲業者的廣告確實“縮水”許多，不再懸掛整面全幅廣告，取而代之，以張貼小廣告、拉小布條為主，租售廣告的數量也減少很多。



高雄市不動產仲介經紀商業同業公會理事長朗德明受訪表示，這陣子主要是透過業者自律，張貼情況減少、也做調整，但令業者不解的是，其他各行各業都可以懸掛廣告，為何衹有房仲業者不行？這如同打壓特定業者，讓房仲業無法公平競爭，等於影響房仲業者的生意，呼籲環保局應該要與業者溝通後再來執行。

