蕭旭岑現身小草晚會　董智森：馬做人厚道

民眾黨8日晚間舉辦集會，馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／台灣民眾黨主席柯文哲因台北市長任內涉及京華城容積率圖利案遭羈押禁見，民眾黨昨晚號召支持者“為台灣司法正義站出來”，藍營部分衹有馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援。資深媒體人董智森9日在政論節目指出，馬英九是被柯羞辱得最慘的台灣政治人物，讓蕭旭岑參加晚會，顯示他做人厚道、有修養，並且對他人遭遇感同身受。



蕭旭岑今天受訪表示，檢方在偵查過程中違反偵查不公開，今天柯文哲遇到這種情況，在無罪推定原則下，同為在野黨應伸出援手，這是基本道義。他並提到，對於出席活動，馬英九完全知情也同意，並且一向堅持法律人“該怎麼做就怎麼做”的精神。



根據《中時新聞網》報導，董智森9日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，從蕭旭岑去小草晚會，可看出馬英九比較厚道，因為馬是台灣所有政治人物中，被柯文哲羞辱得最厲害的人。他指出，柯文哲從政前就一直在羞辱馬英九，如2014年競選台北市長期間，柯稱自己很難選，因為國民黨“派狗來選都會贏”，而狗一詞正是在暗諷馬。



“馬英九修養好”，董智森認為，蕭旭岑現身小草晚會的原因，是因為馬英九是全台灣被政治結合司法力量追殺得最厲害的政治人物，直到現在還是常進出法院，“他非常感同身受”。