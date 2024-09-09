台中大雪山賞鳥大賽“鳥口普查”77超級明星

比賽中記錄的黑長尾稚（公）。（林業及自然保育署台中分署提供） 中評社台中9月9日電／林業及自然保育署台中分署連續舉辦14年的大雪山賞鳥大賽，今年是疫情解封後，再次有外國隊伍參賽，吸引海內外團隊30隊112人參與盛事。比賽從9月6日上午10時至7日上午10時，歷經24小時馬拉松式的賞鳥觀察，共記錄到136種鳥類，並由在地的“大雪山林業生產合作社”拔得頭籌，以104種、336隻抱回冠軍殊榮。



台中分署表示，第14屆大雪山賞鳥大賽，疫後首次有日本、馬來西亞、菲律賓等4個外國隊伍報名參加。



來自日本的“チーム J＆賴”隊已有2次大賽經驗，隊員五百澤日丸說“隊員們在日本已有幾十年的賞鳥經驗，但在辨識台灣的鳥種上是新手”，他和隊員都很享受比賽的過程而且珍惜這次參賽回憶。菲律賓參賽隊伍表示，很開心可以和台灣的賞鳥隊伍交流，這次希望可以觀摩“大雪山賞鳥大賽”的舉辦方式，期待明年也可組隊再來。



2024年大雪山賞鳥大賽於初秋辦理，除了讓比賽隊伍們有機會在秋高氣爽的9月造訪大雪山之外，也是繼2022年大雪山賞鳥大賽後，再次有機會記錄大雪山秋冬鳥類。在平時練就精湛辨識鳥功的參賽者們24小時內密集的觀察，以及專業評審的檢視之下，使得公民科學參與的大雪山“鳥口普查”更加完備，透過全球最大的線上鳥類資料庫eBird平台，讓全世界都可以看到大雪山的公民參與科學成果。



林業保育署台中分署指出，大雪山林道沿線鳥類資源豐富，除了可以觀賞到台灣大部分的留鳥，其中31種特有種及46種特有亞種鳥類更是超級明星，也是外國的賞鳥人士跨海來訪的原因。對許多鳥友們來說，賞鳥就像是現實中的精靈寶可夢，透過望眼鏡與相機找尋鳥蹤，便是希望可以看到更多不同的鳥種。