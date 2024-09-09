中國最美劇院建築師姚仁喜獲台高校名譽博士

新竹陽明交通大學今日頒發名譽博士學位給台灣知名建築師姚仁喜，現場冠蓋雲集。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月9日電（記者 盧誠輝）新竹陽明交通大學今日頒發名譽博士學位給台灣知名建築師姚仁喜，現場冠蓋雲集，展現姚在企業界的豐沛人脈，但因現場座位有限，能坐在第一排觀禮的貴賓衹有廣達董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠和廣達副董事長梁次震等人就已坐滿，讓和碩董事長童子賢與國巨集團董事長陳泰銘只能坐在第二排觀禮。



姚仁喜於1985年創立“姚仁喜大元建築工場”後，執業40年獲獎無數，其作品遍及海內外，得到國際高度評價。有“中國最美劇院”之稱的烏鎮劇院，即是姚仁喜的傑作。他實現了現代建築和傳統水鄉的完美融合，也成為熱門旅遊地點烏鎮的一大亮點。



姚仁喜2014年獲頒美國建築師協會(AIA)的“榮譽院士”。此外，姚亦曾兩度代表台灣參加威尼斯建築雙年展及其他多項國際知名建築展覽，為台灣建築贏得國際聲譽。



新竹陽明交通大學今日頒發名譽博士學位給台灣知名建築師姚仁喜，包括廣達董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、和碩董事長童子賢、國巨集團董事長陳泰銘、生華科董事長胡定吾、廣達副董事長梁次震等人都到場觀禮。



值得注意的是，由於到場觀禮的逾百名貴賓其中有不少企業界大咖老闆，但因典禮現場位在圖書館內，場地不大且座位有限，因此能坐在第一排的貴賓除了新竹陽明交大校長林奇宏所率領的校方一級主管外，包括林百里、蔡明忠和梁次震等人才能和姚仁喜同坐在第一排，童子賢和陳泰銘只能坐在第二排觀禮，生華科董事長胡定吾甚至只能坐在第三排觀禮。



令人意外的是，在台灣歌壇有“東方不敗”稱號知名女歌手張清芳、台灣資深電視製作人王偉忠的妻子林慧晶和剛接任台北101董事長的台灣女星賈永婕也到場全程觀禮。可見姚仁喜除了在建築界的成就外，在企業界也擁有豐沛的人派與好人緣。