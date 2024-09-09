台股狂跌　和碩董座童子賢樂觀看待

童子賢受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月9日電（記者 盧誠輝）針對台股近期狂跌，台積電今日更以新台幣899元作收。對此，和碩董事長、“總統府”氣候變遷委員會副召集人童子賢今日到新竹陽明交通大學出席姚仁喜名譽博士學位典禮前受訪表示，股市的世界潮流總有起起伏伏，而台灣目前正處在正確的道路上，對未來台股的走向仍樂觀看待。



台股今日收在21144.44點，下挫290.75點，跌幅1.36%，成交值新台幣3024.82億元。



新竹陽明交通大學今日頒發名譽博士學位給台灣知名建築師姚仁喜，包括廣達董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、和碩董事長童子賢、國巨集團董事長陳泰銘、生華科董事長胡定吾、廣達副董事長梁次震、台北101董事長賈永婕、在台灣歌壇有“東方不敗”稱號知名女歌手張清芳和台灣資深電視製作人王偉忠的妻子林慧晶等人都到場觀禮。



童子賢在會前接受媒體訪問時，針對近期台股狂跌，童仍樂觀看待指出，“秋天是台灣科技產業界工作的季節，股市的世界潮流總有起起伏伏，而台灣目前正處在正確的道路上，所以不用太擔心。”



童子賢和富邦集團董事長蔡明忠握手寒暄時頻低頭咬耳朵，頒發姚仁喜名譽博士學位典禮時，童雖然坐在第二排，但仍不減風采，許多媒體緊盯著童的一舉一動。而新任台北101董事長賈永婕則偕同丈夫、德杰集團少東王兆杰坐在第三排觀禮，久違的台灣知名女歌手張清芳能只能坐在第五排觀禮。