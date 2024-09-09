姚仁喜獲頒名譽博士　林百里妙語如珠恭賀

廣達董事長林百里今日出席台灣知名建築師姚仁喜獲頒新竹陽明交大名譽博士典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月9日電（記者 盧誠輝）新竹陽明交通大學今日頒發名譽博士學位給台灣知名建築師姚仁喜，現場冠蓋雲集，廣達董事長林百里也現身全程觀禮。林在致詞時一開場就說“自己試著用一個工程師思維介紹一位偉大的建築師”，逗得現場來賓哄堂大笑，林除盛讚姚的建築功力外，也表示相信姚的工作未來不會被AI取代。



姚仁喜於1985年創立“姚仁喜大元建築工場”後，執業40年獲獎無數，其作品遍及海內外，得到國際高度評價。有“中國最美劇院”之稱的烏鎮劇院，即是姚仁喜的傑作，他實現了現代建築和傳統水鄉的完美融合，也成為熱門旅遊地點烏鎮的一大亮點。



新竹陽明交通大學今日頒發名譽博士學位給台灣知名建築師姚仁喜，包括廣達董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、和碩董事長童子賢、國巨集團董事長陳泰銘、生華科董事長胡定吾、廣達副董事長梁次震、台北101董事長賈永婕、在台灣歌壇有“東方不敗”稱號知名女歌手張清芳和台灣資深電視製作人王偉忠的妻子林慧晶等人都到場觀禮。



姚仁喜是在1975年畢業於台中東海大學建築系，並於1978年獲得美國加州大學柏克萊分校建築碩士學位。他的設計作品遍布大中華地區，並在美國、歐洲與南亞等地有傑出之設計作品。姚在過去40餘年的執業生涯中，獲頒無數海內外建築獎項及榮譽，包括2005年柏克萊加州大學環境設計學院“傑出校友獎”、2007年“國家文藝獎”建築類獎項，及2014年美國建築師協會(AIA)“榮譽院士”等。



典禮由新竹陽明交通大學校長林奇宏代表學校授予知名建築師姚仁喜本校首位名譽藝術學博士學位，林表示，姚不僅在建築設計上有著卓越貢獻，更在推動台灣乃至全球建築界的發展上扮演重要角色，學校授予名譽藝術學博士學位，以表彰姚在建築領域持續努力與傑出成就的最高肯定。



林百里在致詞時則妙語如珠笑說，自己試著用一個工程師思維介紹一位偉大的建築師。他讚勝姚仁喜建築師功力高深莫測，隨心所欲，姚建築師的作品兼具無我與無為的設計意境，這無形的美感需要人們感性的思維去感受跟感動。而他也相信姚的工作未來不會被AI取代，逗得現場來賓哄堂大笑，也看得出兩人的好交情。



姚仁喜獲頒名譽博士學位後致詞時指出，獲得名譽博士不僅是對其個人的肯定，更展現了陽明交大對建築在藝術這一領域的高度認可與重視。他提到，建築是橫跨藝術與技術兩大範疇的行業，並強調建築的魅力在於人文與科學、感性與理性的完美結合。