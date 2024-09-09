小沈1500？郭正亮：北檢線人準備完蛋

爆料的媒體記者臉書。（取自臉書） 中評社台北9月9日電／根據媒體報導，檢廉日前搜索柯文哲住家時，搜出一只關鍵USB隨身碟，其中清楚寫“2022／11／1小沈1500沈慶京”。有媒體解讀為“1500萬元”，也有人認為是時間點“15：00”。有一位媒體記者在臉書明確表示，“8月30號 檢廉搜索柯文哲住家，查扣硬碟跟USB，我們獨家掌握，…上頭清楚記載了沈慶京1500萬，…”對此，前“立委”郭正亮直言，這位記者爆料害死自己，北檢線人準備完蛋！害死一堆人！



有媒體記者在臉書寫，“8月30號 檢廉搜索柯文哲住家，查扣硬碟跟USB，我們獨家掌握，這只關鍵USB中有一刀斃命的檔案，也就是柯文哲記載的‘神秘帳冊’。這個帳冊是Excel檔案，帳目格式如我的圖卡一樣，上頭清楚記載了沈慶京1500萬，包括集團總裁、科技業大老都入列，帳目記載非常的細膩，還包括經手人與金額。”



根據《中時新聞網》報導，郭正亮今天在評論節目《大新聞大爆卦》中質疑，8月30日媒體就獨家掌握了？比法官還厲害？檢方拿到USB，可以不讓法院知道嗎？法院裁定時，USB有沒有交上去？8月30日就有這個USB，為何沒有交給法院？北檢掌握的事證為何沒有交給北院？要不要辦這件事？



郭正亮指出，現在就是因為沒有找到錢，大家才會認為圖利罪太抽象，所以現在才在討論，否則有什麼好討論的？例如鄭文燦沒有一個民進黨幫他講話。



郭正亮強調，重點是該名記者寫，8月30日就看到USB的內容，當時台北地院還沒開羈押庭，有這樣辦案？這位記者爆料害死自己，北檢線人準備完蛋！害死一堆人！